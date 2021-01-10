В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за возможного подъема уровня воды в реках. Предпосылки к этому сложились из-за непрекращающихся осадков в течение всего дня 10 января.- В ближайшие 1-3 часа, до конца суток 10 января, а также 11 января на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением отметок неблагоприятных явлении , - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Кроме того, до 12 января в регионе действует экстренное предупреждения из-за налипания мокрого снега.