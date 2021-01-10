На дорогах Краснодарского края после снегопада 10 января работает 250 единиц техники. Осадки привели к заторам на трассах и дорогах между населенными пунктами.- Краевому министерству транспорта поручил усилить работу по расчистке региональных дорог, при необходимости направить туда дополнительную технику из соседних районов, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Он отметил большое количество жалоб, которое поступает на работу коммунальных служб, и поручил главам муниципалитетов взять ситуацию на личный контроль.- По прогнозам синоптиков, непогода может сохраниться до завтрашнего дня. Автомобилистов прошу быть осторожнее за рулем, - написал губернатор в своем телеграм-канале.