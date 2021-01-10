В Краснодаре 10 января из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались 12,5 тысячи человек или 151 многоквартирный дом. В район отключения попали улицы Шевченко, Димитрова, Новороссийская, Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Воронежская.Весь день аварийная бригада работала на месте порыва в районе дома 189/1 на улице Ставропольской. Работы подходят к завершению.- Скоро начнется заполнение теплосети, после чего тепло и горячая вода будут постепенно возвращаться в дома, - сообщили в администрации Краснодара.Поврежденный участок трубы заменили, идет подготовка к заполнению системы.