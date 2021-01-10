Аэропорт Краснодара возобновил работу, прерванную утром 10 января из-за снегопада. Воздушная гавань была закрыта более 10 часов. Столько времени потребовалось, чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу.Были задержаны десятки рейсов, часть из них прибыла на запасные аэродромы. В 20:00 аэропорт открыли.Вылеты намечены каждые 10-15 минут. Первые борта отправились в Пулково, Симферополь, Воронеж, Астрахань и Казань.- Обращаем Ваше внимание, что расписание может корректироваться, в связи с погодными условиями, - уточнили в аэропорту Краснодара.