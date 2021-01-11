Накануне снегом замело краевой центр. Из-за перепада дневных и ночных температур дороги покрылись льдом. В городе магистрали от сугробов расчищает спецтехника, также улицы обрабатываются противогололедными материалами.- Со вчерашнего дня в круглосуточном режиме на дорогах города работает 37 единиц спецтехники. Расчищены основные магистрали и пути следования общественного транспорта, тротуары, остановочные комплексы, скверы и бульвары. Эта работа продолжится в течение сегодняшнего дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.Снег с дождем в крае, в том числе и Краснодаре, ожидается в течение всей недели. В связи с непогодой жителям рекомендуют, по возможности, не пользоваться личными автомобилями, а выбирать общественный транспорт. Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.