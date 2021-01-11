В Динском районе безответственный отец не давал деньги на содержание собственного ребенка несколько лет. Бывшая супруга подала на мужчину в суд. К взысканию долга подключились приставы.- Должник игнорировал вызовы на приём, не отвечал на телефонные звонки, уклонялся от встреч с приставами. Но представители закона выяснили, что у неплательщика алиментов есть второй дом в станице Васюринской. Имущество было арестовано. Боясь потерять недвижимость, мужчина нашел возможность погасить алименты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.Отец отдал на содержание ребенка 1 миллион 156 тысяч рублей. Ко всему прочему ему еще пришлось погасить исполнительский сбор, он обошелся в 77 тысяч 548 рублей.