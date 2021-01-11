Новогодние каникулы в кубанской столице завершились настоящей зимой. За несколько часов снегопад превратил проезжую часть в месиво, засыпал дворы домов. Под тяжестью налипшего снега ломались ветки деревьев. На некоторых улицах они падали на машины, а где-то перекрывали путь трамваям. А вот в парке «Краснодар» такой беды не было.Во время прогулки посетители обратили внимание на то, что вся здешняя растительность тщательно защищена. К холодам и непогоде диковинные деревья подготовили заранее, спрятав их под купол.Те же растения, что не накрыли, очищали от снега вручную. Работники парка ходили с пылесосом для опавшей листвы и освобождали ветки елей от груза.- Теперь понятно, почему в парке не ломаются деревья! - воскликнул один из посетителей, записавших нехитрую работу на видео.Напомним, в Гидрометцентре России сообщают, что мокрый снег будет идти на территории Краснодарского края до 12 января, и предупреждают о возможных неблагоприятных условиях.