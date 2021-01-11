Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 193 человека.За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса.- За сутки в России полностью выздоровели 21786 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сутки выписаны 148 пациентов, всего в регионе переболели 20182 пациентов.Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 13 января включительно. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.