На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 193. Среди тех, кто получил положительный тест на коронавирус, - 11 детей. Как заразились дети, будут выяснять санитарные врачи.Тем временем по ежедневному приросту числу зараженных по-прежнему лидирует кубанская столица, где за сутки заболели 59 человек. В Сочи - 28 инфицированных, в Анапе – 10.- По восемь человек заразились в Геленджике и Тихорецком районе, по семь – Динском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Белоглинском районах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперштабе.По шесть новых пациентов зафиксировано в Кавказском и Новопокровском районах, по пять – в Кореновском, Туапсинском, Белореченском и Гулькевичском районах.Четыре новых случая инфицирования зарегистрировано в Крыловском районе, по 3 – в Ейском и Тбилисском.- По 2 человека заболели в Армавире, Каневском, Северском районах, - уточняют в краевом оперштабе. - По одному пациенту в Абинском, Апшеронском, Темрюкском и Щербиновском районах.За последние 24 часа скончались 15 человек. Выписаны с выздоровление 148 жителей.- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 109 пациентов, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Еще четверо – на ЭКМО.