В Краснодарском крае за 10 праздничных дней января в роддомах родился 1241 ребенок. В их числе и двойняшки.- За новогодние выходные медики приняли на свет 653 мальчика, 588 девочек. За 10 дней родились 10 двоен, две двойни – в новогоднюю ночь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения региона.Некоторые мамочки с новорожденными уже выписаны. Те, которые поступили пару дней назад, еще находятся с малышами под наблюдением врачей и готовятся отправиться домой.В минздраве Кубани добавили, что все клиники обеспечены необходимым оборудованием для оказания помощи в дородовой и послеродовой периоды. Врачи-неонатологи также восстанавливают здоровье новорожденных с серьезными патологиями. Они выхаживают младенцев с низкой массой тела – от 500 граммов. В год медики спасают более 400 таких малышей.