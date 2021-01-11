События разворачивались рано утром 1 января в поселке Афипском Северского района. 25-летнего парень предложил 21-летнему местному жителю продолжить отмечать Новый год и пойти с ним в гости. Но молодой человек хотел идти домой. Тогда между молодыми людьми завязалась драка. Старший стал избивать знакомого, а потом ушел. Пострадавший лишь смог набрать первый попавшийся номер и сообщить о случившемся друзьям.- Обвиняемый нанес 21-летнему молодому человеку множественные удары руками и ногами по голове и телу. О том, что случилось он сообщил своим знакомым, которые доставили его в лечебное учреждение. Но медикам не удалось спасти парня, он скончался в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.Мужчину заключили под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.