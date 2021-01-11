На смену небывалому теплу в Сочи пришла холодная погода с обильными осадками. Как сообшают синоптики, с вечера 11 января до 18:00 12 января на курорте местами ожидается сильный дождь.- В горах выше 1500 метров над уровнем моря прогнозируется лавиноопасная обстановка,- сообщает мэрия Сочи. Местные городские службы переведены в усиленный режим работы.Спасатели настоятельно советуют рекомендуют жителям Сочи и туристам соблюдать меры предосторожности.Во время сильных дождей и ветра не стоит оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями . Также лучше временно отказаться от походов в горы.