Чуть менее половины жителей Кубани проживает в сельских районах. сегодня проживает. В 2020 году на финансирование программ развития села выделено более 655 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.На эти средства в крае реализованы ,в том числе, два крупных проекта. В Брюховецком районе построен двухэтажный дворец водных видов спорта., с бассейном с шестью дорожками и тренажерным залом.В поселке Первомайском неподалеку от Белореченска открылся новый детский сад на 80 мест. Здесь также создан спорткомплекс, обновлены сети водоснабжения и линии электропередачи.– Благодаря госпрограмме на Кубани реализовали более 50 проектов: восстановили историко-культурные памятники, построили спортплощадки для маломобильных людей и площадки накопления ТКО, обустроили парки и скверы, – отметил вице-губернатор региона Андрей Коробка.При этом около полутысячи семей в крае смогли получить льготную сельскую ипотеку со ставкой до 3%. Общая сумма таких займов составила порядка 900 млн рублей.