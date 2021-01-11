В Краснодаре в 2021 году проведут капремонт и реконструкцию ряда важных автомобильных трасс. Это старый Почтовый тракт, ведущий к хутору Копанскому, проспект Образцова в Фестивальном микрорайоне, улицы Тополиная и Автомобильная в районе Ростовского Шоссе, 40-летия Победы в Восточно-Кругликовском микрорайоне.Общая стоимость ремонта составит около 2 миллиардов рублей, а протяженность реконструируемых трасс- почти 17 километров.Один из главных объектов - реконструкция подъезда от дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края к хутору. Копанскому, Длина отрезка более 11 километров.- Мы в будущем уведем все грузовики мусороуборочных компаний на эту дорогу, она не будет загромождать своей техникой движение транспорта по Западному Обходу. Это позволит снизить ту нагрузку, которая существует сейчас на Западном Обходе. Срок строительства этой автомобильной дороги — полтора года, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.