В больнице Краснодара умер 60-летний пациент с коронавирусом и гипертонической болезнью. Также в стационаре краевого центра умерла 73-летняя женщина, чей диагноз COVID 19 осложнялся гипотиреозом и сахарным диабетом.В клиниках Сочи умерли 5 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это два местных жителя 64-х и 73-х лет – оба при этом страдали гипертонией. В Сочи также умер 80-летний житель Туапсе и 81-летняя женщина и 76-летний мужчина. Еще один пациент с коронавирусом умер в городской больнице №4.Два случая смерти пациентов отмечено в больнице Новороссийска. Здесь умерли местные жительницы 53-х и 84-х лет. Подключение к ИВЛ не смогло им помочь.В Тихорецкой больнице умерли две женщины 65-ти и 79-ти лет с коронавирусной инфекцией и гипертонией.В Северской ЦРБ не удалось спасти 82-летнюю женщину с COVID 19, а в Крымской ЦРБ – 68-летнюю жительницу Геленджика.В Армавире умер 55-летний пациент с коронавирусом . В больнице № 1 в Туапсе умер 74-летний мужчина. Наличие в организме опасной инфекции усугубилось сахарным диабетом.- За период с начала пандемии в крае от коронавируса умерло 1097 человек,- сообщает региональный Минздрав.