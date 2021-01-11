Парк создан уже полвека назад, и за это время серьезной реконструкции здесь никогда не проводилось. Два года назад жители райцентра выбрали парк для благоустройства по нацпроекту..- Благодаря активной позиции людей парк стал современным и комфортным местом отдыха,-.отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения объекта.На территории 8 гектаров теперь появились широкие пешеходные зоны и велосипедная дорожка, два теннисных корта, площадки для минифутбола, волейбола, три больших детских площадки, установлены спортивные тренажеры.Вскоре рядом с обновленным парком появится современная дорога и начнется подготовка к строительству детсада.Всего в 2020 году по профильному нацпроекту на Кубани в 73 населенных пунктах привели в порядок более 300 дворов и общественных территорий.