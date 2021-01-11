Клуб «Метрополитан 92» идет на втором месте в чемпионате Франции и выиграл свою группу в регулярке Еврокубка, опередив «Уникаху» по личным встречам. Во Франции «Метрополитан 92» сейчас уступает только «Монако», выиграв семь матчей из девяти.Матч «Локомотив-Кубань» – «Метрополитан 92» состоится в «Баскет-Холле» в Краснодаре во вторник 12 января в 19:30.Соперниками «Локомотив-Кубань» в групповом этапе ТОП 16 Еврокубка также являются итальянский «Тренто» и сербский «Партизан».- «Метрополитан 92» - агрессивная команда, сбалансированная по всем линиям, обладающая широким составом. С ними нужно сыграть от защиты, не давать им атаковать, навязать игру один на один. Это первый матч в Топ-16, так что мы сделаем все, чтобы выиграть и порадовать наших болельщиков качественной игрой, отметил главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин.Организаторы матча напоминают, что в сложной эпидемиологической обстановке присутствовать на матчах можно, строго придерживаясь всех правил посещения «Баскет-Холла» .У болельщиков должны быть маски, перчатки , и им придется соблюдать безопасную дистанцию.