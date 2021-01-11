47-летняя жительница Славянского района небезуспешно претворила в жизнь собственную тягу к аферам. Сначала она сумела уговорить сою знакомую подарить ей 11 земельных участков общей площадью более 6700 кв.м, Знакомой женщина сказала, что вернет из потом, переоформив под строительство.Однако, делать этого в реальности она не собиралась. Участки аферистка продала, выручив за них 5 миллионов рублей.Почувствовав вкус легких денег, женщина продолжила свои упражнения с чужой собственностью.Она убедила двоих жителей Анапы, что приобретет за их счет земельные участки на курорте, подготовит и оформит все необходимые документы, для перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию для ведения строительства.Получив от обоих заявителей денежные переводы на общую сумму более 3,5 млн. рублей, злоумышленница похитила их и перестала выходить на связь.- Следственным отделением ОМВД России по городу Анапе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летней жительницы Славянского района по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,- сообщает ГУ МВД по краю.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.