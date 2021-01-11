В Славянске-на-Кубани 11 января прошло региональное совещание по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»Глава региона подчеркнул, что современные зеленые зоны для отдыха должны появиться во всех городах и районах края.- Всего по краю приведем в порядок 235 парков, скверов, придомовых территорий. Из них 80% находятся в сельской местности. Нам сегодня важно повышать качество жизни на селе, чтобы молодежь не уезжала, и здесь благоустройство парков, создание комфортных условий для отдыха имеет большое значение, – сказал Вениамин Кондратьев.Финансирование профильного нацпроекта в 2021 году составляет 1,8 млрд рублей. Все контракты на текущий год должны быть заключены до 1 марта. Это позволит провести все намеченные работы в срок.На совещании также назвали районы, где все работы удалось завершить раньше сроков, несмотря на пандемию. Среди них – Выселковский, Мостовский, Староминский районы.