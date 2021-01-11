На Кубани стартовал конкурс грантов для некоммерческих организаций на 2021 год. Получить деньги от администрации региона можно в рамках госпрограммы «Региональная политика и развитие гражданского общества».Деньги НКО могут получить по нескольким направлениям: социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защита животных, благотворительность, профилактика социально опасных форм поведения граждан. А также на развитие и поддержку детского и молодежного общественного движения и проч. Но нельзя проста так получить деньги и не осваивать их. Все проекты необходимо начать реализовывать в этом году, причем не ранее ранее мая.- А вот осуществлены все проекты должны быть не позднее декабря 2021 года, – пояснили заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев. Сейчас принимаются заявки на участие в проектах. Пакет документов НКО необходимо приносить в администрацию Кубани по адресу: Краснодар, ул. Красная, 35. Но строго в рабочее время - с девяти утра и до шести вечера.