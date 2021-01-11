Сочинские магазины и общепит смогли неплохо заработать во время новогодних праздников. Сотни тысяч туристов оставляли в них свои деньги.Только за первую неделю января в местных магазинах проведено более полутора миллионов чеков. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выручка торговли выросла на 12 %. Количество покупателей в сочинских магазинах за первую декаду января выросло на 2,5%. к прошлогодним зимним каникулам.- В период пиковой нагрузки ассортимент товара в магазинах и супермаркетах пополнялся своевременно, перебоев с поставкой продуктов не было, – рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи Андрей Никончук.Загрузка предприятий общепита на гостевых маршрутах в горном и прибрежном кластерах курорта превысила 87%. Заработали и горные курорты. Так, туристами в Красной Поляне было взято в аренду более 28 тыс. комплектов горнолыжного снаряжения.