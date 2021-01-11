Резервная команда «Локо» игроков 2004 года рождения, представляющая Краснодарский край, без поражений завершила выступление в полуфинальном этапе первенства России в Воронеже.Одержав пять побед из пяти возможных, краснодарцы вышли в финал соревнований с первого места.В наступившем 2021 году подопечные Романа Семернинова первыми из игроков клубного резерва приняли участие в официальных соревнованиях. Уже 5 января «Локо-2004» вышел на паркет воронежского СКЦ «Согдиана».- В стартовом матче «красно-зеленые» соперничали с командой «Самарская область-2» и одержали уверенную победу с разгромным счетом 86:50. Следующим соперником «Локо-2004» стала республика Коми. В этом матче краснодарцы добились еще более весомого итогового преимущества – 109:32,- сообщает пресс-служба клуба.Не смогли устоять перед натиском «железнодорожников» и их сверстники из команд Воронежской (91:58) и Нижегородской области (76:50). В заключительном матче, прошедшем 10 января, «Локо-2004» вышел на площадку против «Санкт-Петербурга-2». Победа вновь осталась за краснодарцами – 90:40.«Локо-2004» вышел в финал соревнований и теперь поборется за чемпионство с сильнейшими командами страны.