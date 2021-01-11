Уроки футбола появятся в российских школах в 2021 году.По программе, разработанной Российским футбольным союзом вместе с Министерством просвещения РФ, в 1-м классе на обучении футболу будет отводиться 33 часа, во 2-4-х – 102, в 5-9 – 170, в 10-11-х – 68.Участие в занятиях принимают и мальчики, и девочки. Так они получают возможность попробовать свои силы в самом массовом виде спорта в стране. Решение о введении уроков принимает сама школа. Неужели и на Кубани ребятня начнет гонять мяч с начальных классов? К тому же в регионе особенно развит этот вид спорта – один ФК \\"Краснодар\\" чего стоит.- Мы пока не инициировали проект «Футбол в школе» в Краснодарском крае. Пока он запущен всего в трех российских регионах. Краснодарского края среди них нет, – сказали «КП» – Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политике региона.Но, вполне возможно, что через несколько лет и у нас появится новый предмет. Сам урок футбола должен заменить третий урок физкультуры. Он позволит детям познакомиться с самым популярным видом спорта в мире. Благодаря уникальной программе дети научатся взаимопомощи на площадке, работе в команде, станут более ответственными.Но пока что в тестовом режиме их будут проводить только в трех регионах России: Свердловской и Нижегородской областях и республике Татарстан.