Все фестивали, карнавалы и различные меропрития занесут в специальный календарь. Так что обо всех событиях в туротрасли можно будет узнать из специального сборника, который сейчас формируется. Приказ «Об утверждении порядка формирования единого календаря значимых туристских событий» опубликован 11 января 2021 года.В нем говорится о том, что единый календарь туристских событий сейчас готовится и он будет опубликован на сайте министерства курортов Кубани.- Календарь – это публичная база, в которой собрана информация о проходящих в нашем регионе событиях в сфере туризма, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в минкурортов Краснодарского края. – В него будут занесены мероприятия, которые проходят в станице, поселке, городе Кубани. Данные будут предоставлять муниципалитеты и туристические организации. Обновляться он будет ежемесячно. Ну а туристу будет удобно - выбирай любое мероприятие и приезжай в Краснодарский край.