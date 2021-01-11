В Сочи во время новогодних каникул фиксировались 8-бальные пробки. На первой планерке в администрации после праздников мэр города Алексей Копайгородский распорядился пересмотреть систему дорожного движения.– Требуется предусмотреть выделение земельных участков для размещения новых парковочных территорий, в том числе под перехватывающую парковку в Дагомысе, – отметил глава города.Он обратил внимание, что в июне на сочинские дороги вернутся эвакуаторы.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи встал в 8-бальных пробках. Красно-черный затор образовался по дороге в Адлер. Это один из самых оживленных участков между Центральным и Адлерским районом курорта. Но даже в рабочие дни после обеда такого «мертвого» затора здесь не наблюдалось.