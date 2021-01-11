В Краснодарском крае ожидаются крещенские морозы. В ночь с 18 на 19 января похолодает до -5°С.- Но обустроить традиционные проруби для купаний вряд ли получится, реки просто не успеют замерзнуть, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По словам синоптиков, похолодание начнется в ночь на 18 января, когда температура воздуха опуститься до -7°С. Но зима продолжит заявлять о своих правах и на старый Новый год.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что снег будет идти на Кубани до 13 января, то есть до самого старого Нового года. В некоторых районах осадки будут очень сильными. Есть опасность налипания мокрого снега и обрыва коммуникаций. Ночью в эти дни местами подморозит до минус 7 градусов.