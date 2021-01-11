19 января православные верующие отметят Крещение. Однако традиционных купелей в этом году не будет. Из-за угрозы распространения коронавируса от купаний решили отказаться.- В местах купаний обычно всегда собирается много людей, что в нынешних условиях опасно, велик риск заразиться коронавиурсом, - говорят в кубанской Епархии. – Поэтому во многих приходах традиционных мероприятий не будет.Например, в Усть-Лабинске уже сообщили, что отказались в Крещение от крестного хода и купаний. Кстати, в районе есть и еще одна причина, по которой отказались от крещенских купаний – это обмеление местного озера Копытко, где обычно и происходило все действо. Тут практически нет воды, нырять попросту некуда.Однако в храмах Кубани праздничные службы в Крещение все же пройдут. Будут освящать и воду.Кстати, из-за коронавируса в одной из школ Кубани дети ушли на внеплановые каникулы. В учебном заведении массово болеют педагоги.