О том, что в одном из районов Краснодарского края ввели карантин, сообщили в местной администрации. Причиной тому стал птичий грипп.- Постановлением губернатора Кубани на территории птицефабрики «Новомышастовская» введен карантин, - сообщили в администрации Красноармейского района.Специалист уточнил, что постановлением районной администрации на территории Новомышастовского сельского поселения введён режим «Чрезвычайная ситуация».Из-за опасной инфекции падёж поголовья на птицефабрике преысел 70 тысяч голов. Всего на предприятии 406 тысяч птиц.По словам главного врача Красноармейской ЦРБ, повышения заболеваемости гриппом в поселении не выявлено. У жителей станицы проведен подворовый обход.Специалисты Роспотребнадзора потребовали увеличить охват населения в зоне карантина до до 95%. Торговля птицей в зоне очага приостановлена, чтобы не дать вирусу распространиться.