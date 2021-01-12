Новогодние праздники и алкоголь толкают людей на необдуманные поступки. 34-летний житель Краснодара после очередной дозы спиртного решил расправиться со своим обидчиком. Он отправился выяснять отношения, захватив с собой оружие.Мужчина пришел к частному дому своего недоброжелателя и вызвал его на мужской разговор. При этом, он громко выкрикивал угрозы, а затем скрутил обидчика и вставил ему в род дуло пистолета. Соседи, услышав крики, вызвали милицию.- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Представитель правоохранительных органов уточнил, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).