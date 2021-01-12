В городе-курорте спасателям пришлось активно поработать в новогодние праздники. За 10 дней они 41 раз выезжали на вызовы.- 15 раз сотрудники помогали тушить лесные пожары в различных частях города. 18 раз выезжали на различные бытовые происшествия. Четыре раза спасатели помогали заблудившимся в лесу людям, как жителям Сочи, так и туристам. С западного склона горы Ахун они транспортировали на носилках 36-летнего москвича с травмой ноги и ключицы. В Адлерском районе спасатели искали двух жительниц из Уфы. Также помогли 33-летней москвичке, травмировавшей руку в Тисо-самшитовой роще. Также спасатели вели поиск двух подростков в горно-лесной местности в районе горы Пикет. К счастью, юные сочинцы смогли выйти из леса самостоятельно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.В том числе, спасатели дважды вели поиск людей в акватории Черного моря и дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.