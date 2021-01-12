С 1 по 31 января 2021 года медицинская компания «Инвитро» дает возможность сдать тест производства компании Abbott для определения антител класса M (IgM) и G (IgG) к вирусу SARS-COV-2 со скидкой 20%.«Инвитро» делает более доступным для пациентов исследование на определение в сыворотке крови антител к вирусу SARS-COV-2. Пройти тестирование могут все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ.Исследование выполняется на автоматических анализаторах семейства Abbott ARCHITECT®. Лабораторный метод исследования – хемилюминесцентный иммуноанализ на микрочастицах для качественного определения специфических антител в сыворотке крови. Тест имеет специфичность 99,9% и чувствительность 100% определения IgG к SARS-CОV-2 (по данным производителя).Исследования на антитела класса М и G позволяют определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 в прошлом. Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела. Их обнаружение может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Антитела IgM могут быть выявлены через одну неделю от начала клинических проявлений, их уровень снижается после 3-4 недели, но у некоторых пациентов IgM могут выявляться и в пределах 6-7 недель от начала заболевания. Результат тестирования на антитела IgM не может служить основанием для постановки диагноза, но является показанием к дообследованию и одним из этапов диагностики COVID-19.Антитела класса IgG к SARS-CoV-2 начинают определяться в крови с третьей недели или немного раньше после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. По наличию IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа – способности организма распознавать вирус при повторной встрече с ним. В настоящее время неизвестно, как долго антитела сохраняются после перенесенной инфекции и обеспечивают ли они защиту от повторного заражения.Подробности об акции на сайте www.invitro.ru. Взятие биоматериала не входит в стоимость исследования и оплачивается отдельно.Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.