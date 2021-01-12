В новогодние праздники многие выбрали курорты Краснодарского края из-за закрытых границ с некоторыми странами. Большая часть туристов посетила горную и предгорную часть Кубани.- В новогодние праздники в отелях и санаториях края отдохнули более 400 тысяч гостей, их заполняемость составила 70%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что за праздники на Кубани удалось избежать вспышек заболеваемости и серьезных происшествий благодаря соблюдению необходимых мер.В горном кластере Сочи средняя загрузка объектов составила около 80%. В городе-курорте работал оперштаб, он координировал работу всех служб и организаций, обеспечивающих отдых. После новогодних праздников курорты продолжают принимать все необходимые меры для снижения санэпид рисков.