Аэропорт Геленджика в прошлом году обслужил на порядок больше пассажиров, чем в позапрошлом. Поток увеличился на 42%.- За 12 месяцев 2020 года аэропорт курорта обслужил 482 151 пассажира, что на 42 % больше аналогичного периода 2019 года. На прилет поток вырос на 46 %, а на вылет – на 39 %, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджика.Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Красноярск. А среди авиакомпаний, по количеству обслуженных пассажиров, в тройку лидеров вошли S7 Airlines, «Аэрофлот» и «Победа».- В 2020 мы также наблюдали динамичный рост числа региональных рейсов — в сравнении с 2019 годом их доля в общем числе возросла на 62%. Открылись новые направления, которые сразу показали свою востребованность, — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.