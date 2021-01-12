Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 196 человек, ранее выявляли 190 и 193 человек с COVID-19.- В Краснодаре заболели 60 человек, в Темрюкском районе – 16, в Белореченском районе – 10. В Абинском и Приморско-Ахтарском районах заразу выявили у девяти человек, в Горячем Ключе и Кореновском районе – у восьми, в Армавире – у семи. Положительные тесты на коронавирус в Анапе, в Кавказском и Тбилисском районах получили по шесть пациентов, в Апшеронском – пять. По четыре новых случая COVID-19 зафиксировано в Туапсинском, Выселковском, Тимашевском, Новокубанском, Крымском и Мостовском районах. В Сочи, Геленджике, Отрадненском, Северском и Успенском районах – по три заболевших. По два пациента прибавилось в медучреждениях Новороссийска и Курганинского района. По одному – в Калининском, Лабинском и Тихорецком муниципалитетах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Также известно, что среди заболевших коронавирусом за сутки – 16 детей. Стоит отметить, что количество людей в тяжелом состоянии не уменьшается, 118 человек в настоящее время находятся на искусственной вентиляции легких, еще четверо – на ЭКМО.