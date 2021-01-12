22-летняя девушка в станице Выселки встречалась со своим одногодкой несколько месяцев. Молодые люди даже жили вместе. Но жесткий характер парня не устроил станичницу, и она ушла. Мужчина назначал встречи и хотел вернуть возлюбленную, но получал отказ. Последний раз он позвал ее в гостиницу. Неизвестно, что в тот момент двигало девушкой, но она пришла. При очередной неудачной попытке возобновить отношения, приезжий набросился на бывшую сожительницу и изнасиловал ее.- После случившегося девушка обратилась в больницу. Сейчас выяснятся все обстоятельства случившегося, следователи проводят проверку, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Если вина мужчины будет доказана, ему грозит реальный срок.