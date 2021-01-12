Ограничение движение автомобилей по улице Октябрьской в краевом центре продлено до 15 февраля. Здесь продолжаются работы по замене коллектора. Об этом сообщили в мэрии.- Модернизацию коммунальной инфраструктуры в границах от улицы Мира и Ленина планировали завершить до 15 января, но сроки сдвинулись на месяц. Возникли ранее незапланированные виды работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.На Октябрьской прокладывают трубопровод протяженностью 340 метров. Работы осложнены близостью подземных коммуникаций. Специалистам пришлось укреплять грунт.КОНКРЕТНОДо 15 февраля движение транспорта будет ограничено:- по улице Октябрьской от Мира до Ленина;- на пересечении Орджоникидзе и Октябрьской.Объехать улицу Октябрьскую можно по Рашпилевской и Кирова. Везде выставлены предупреждающие дорожные знаки.Для общественного транспорта на этом участке организованно реверсивное движение.