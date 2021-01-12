В Краснодарском крае стартует пробный образовательный проект для поддержки детей-сирот. Такое сопровождение будут вести только в нескольких регионах страны.- Кубань вошла в число пилотных регионов страны, где стартует образовательный проект «Взлетная полоса». В программе смогут участвовать сироты и дети, находящиеся под опекой родных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Для того, что получить поддержку, нужно до 15 января зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тест. Победители смогут дистанционно готовиться к ЕГЭ, заниматься с представителями ведущих вузов страны и слушать лекции специалистов компаний технического или гуманитарного профиля.Цель проекта – помочь талантливым детям-сиротам развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы страны.