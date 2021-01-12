- Благодаря нашему вмешательству в 2020 году на предприятиях погашены долги по оплате труда, выделено почти 600 млн рублей компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации. 2,4 млрд рублей направлено на обеспечение детей-сирот жильем,- отметил прокурор края Сергей Табельский в ходе заседания, посвященного 299-летию ведомства.Высоко оценил роль прокуратуры в жизни региона и губернатор Вениамин Кондратьев.- При поддержке прокуратуры в прошлом году восстановлены права дольщиков по более, чем ста объектам. Это дает уверенность в том, что до конца 2023 года проблема долгостроев будет полностью решена,- подчеркнул глава региона.Губернатор также напомнил о растущем значении исполнения нацпроектов на КУбани. В 2021 году на эти цели выделена беспрецедентная сумма.- В этом году на нацпроекты предусмотрено более 30 млрд рублей. Ваша позиция с точки зрения контроля строительства соцобъектов, отсутствия коррупционной составляющей очень важна. Рассчитываю на ваше активное участие в этом вопросе в дальнейшем, – сказал Кондратьев.