Накануне житель Славянска-на-Кубани был поражен, увидев в котловане, вырытом под бассейн рядом со своим домом, двух собак- лабрадоров.Нежданные гости никак не могли выбраться наверх, были напуганы и оттого вели себя весьма агрессивно. Мужчина не отважился самостоятельно пытаться вытащить собак, и позвонил в службу «Кубань СПАС».Прибывшие спасатели спустились вниз и установили лестницу, надеясь, что животные смогут по ней выбраться наружу. Но собаки боялись подниматься и выманить из не удавалось даже едой.-Тогда было принято решение достать собак из бассейна при помощи подручных средств. После освобождения спасатели подали в социальные сети объявление о пропаже двух лабрадоров, на которое сразу же откликнулись,-сообщает пресс-служба «Кубань СПАС».Уже через час за собаками приехали хозяева и забрали их домой. Как оказалось, сбежавших животных искали уже двое суток.