В 2020 году охотники на Кубани значительно чаще попадались государственным инспекторам, чем годом ранее. Составлено почти 1800 протоколов об административных правонарушениях.Чаще всего любители дичи нарушают виды разрешенной охоты.- За минувший год выявлено 103 факта уголовно наказуемых деяний. Государственные охотничьи инспекторы составили 1793 протокола об административных правонарушениях, из них за нарушение правил – более 1,5 тысяч, – рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин.Общая сумма штрафных санкций в отношении охотников составила более 8 млн рублей.Во время новогодних праздников грубые нарушения закона отмечены в Абинском районе – там браконьеры подстрелили 7 фазанов, охота на которых является уголовным преступлением.