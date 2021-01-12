С 31 декабря по 10 января жители Краснодара наслаждались долгожданными каникулами: сперва праздновали Новый год, потом доедали салаты, а затем начали заниматься тем, к чему лежала душа. МТС проанализировала индекс цифровой активности жителей краевой столицы. В статистику попали соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры, образовательный платформы, сервисы для обучения, удаленной работы, а также интернет-магазины, доставка еды, телемедицина, киберспортивные и геймерские платформы.По результатам исследования, можно смело сказать, что предпочтения краснодарцев существенно изменились, если сравнивать с началом 2020 года.Флагманом онлайна стали покупки в магазинах. Там люди чаще всего смотрели и покупали подарки.- Больше всего онлайн-заказов было накануне Рождества – четырехкратный рост по сравнению с прошлыми каникулами. Интересно также, что заказ и доставка еды онлайн 31 декабря был примерно на уровне прошлого года. Но опять же к Рождеству люди стали реже готовить сами и в полтора раза чаще приобретать готовую еду, - рассказали «КП» - Кубань» аналитики МТС.Также эксперты зафиксировали всплеск интереса просмотру фильмов дома. Несмотря на снятые ограничения во время праздников и возможность пойти в кино офлайн, люди остались в интернете. Больше всего часов за просмотром видео жители Краснодара также провели 7 января, в Рождество. Рост запросов в интернете вырос, по сравнению с 2020 годом, в 4 раза.Не забыли про урокиЕда, просмотр фильмов и покупки онлайн – это то, что было во многих городах-миллионников. Однако Краснодар выгодно отличается тем, что его жители не бросали учебу даже в праздники.- Спрос на образование в интернете вырос почти на треть, если сравнивать с началом 2020 года, - зафиксировали аналитики из МТС. - В течение 2020 года популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди краснодарцев выросла в 4-8 раз.