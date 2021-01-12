44-летняя жительница Кореновска устроила в арендованном продуктовом магазине целый супермаркет по торговле контрабандными сигаретами.До этого она купила более 9 тысяч пачек немаркированных сигарет нескольких наименований, и перепродавала их по цене намного выше закупочной. Общая стоимость фальсифицированной табачной продукции превысила 900 тысяч рублей.Все это продолжалось некоторое время. пока в магазин не зашли оперативники угрозыска.- ОМВД России по Кореновскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.