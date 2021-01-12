Почти 50 миллионов рублей в качестве компенсации за вынужденный простой во время карантина получат зоопарки и дельфинариумы края.– 47,4 млн получат зоопарки и дельфинарии Кубани, которые очень востребованы среди туристов, и не получали дохода во время карантина. При этом расходы на содержание животных при этом оставались на прежнем уровне, – рассказала исполняющая обязанности министра курортов и туризма региона Мария Золотухина.Выплаты должны компенсировать убытки объектов из-за вынужденного простоя, обеспечение ухода и содержания животных, их питание и ветеринарное обслуживание.В частности, выплаты получат анапский дельфинарии на Большом Утрише, и «Морская звезда» в Сочи, а также парк живой природы «ДоДо» в Новороссийске.