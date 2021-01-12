До 29 января в регионе сохраняется масочный режим. Жители все так же должны использовать маски практически повсеместно- во всех общественных местах, при посещении магазинов и торговых центров, предприятий бытового обслуживания, на вокзалах и в аэропортах, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на улицеРекомендовано также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.Для жителей Кубани с хроническими заболеваниями, и для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.Под запретом остается проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с присутствием людей за исключением случаев, отдельно указанных в постановлении.Число участников деловых мероприятий ,ка и до этого, не должно превышать 100 человек.