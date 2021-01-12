Настоящие криминальные «гастроли» в соседней Адыгее устроил себе юноша из Краснодарского края. Сначала в Майкопе он принялся угрожать ножом 30-летнему местному жителю, и забрал у него бумажник. Денег в бумажнике грабителю показалось маловато, и он продолжил гоп-стоп.Уже через несколько минут похожее сообщение в полицию поступило от 44-летней женщины из пригорода республиканской столицы. Молодой парень размахивал перед ней ножом и унес женскую сумку.Оперативники майкопского угрозыска установили, что оба преступления совершены одним и тем же человеком.Вскоре полиция Адыгеи ,совместно с коллегами с Кубани задержали парня на территории края.Сейчас нападавший помещен под стражу.- Полицейские обоих регионов проводят мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности указанного лица,- сообщает ГУ МВД по Адыгее.