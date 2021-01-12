В одном из скверов Горячего Ключа , неподалеку от местного пруда гораздо раньше срока зацвела мелкопильчатая вишня, чаще называемая сакурой.Нежно-розовые цветом еще припорошены снегом. У себя на родине, в Японии, сакура цветет обычно значительно позже - во второй половине марта.Цветению сакуры посвящен целый национальный ритуал «ханами», символизирующий у японцев обновление и победу жизни над смертью.Раннее цветение сакуры поразило горожан. Многие размещают в соцсетях фото цветков.- Какое изящество! А всего пару дней назад была метель,- пишут жители курорта.