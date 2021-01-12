Еще с 31 декабря прошлого года на переработку начали поступать деревья, которые не смогли продать на елочных базарах.Сейчас работа продолжается, идет утилизация новогодних елок, которые жители выносят мусорные площадки. С начала года переработано уже 100 кубов древесины.В этом году число выброшенных елок меньше, чем в прошлом, но окончательные выводы делать еще рано. Большинство жителей Краснодара выбрасывают елки после старого Нового года.- Выброшенные хвойные деревья сначала отвозят на полигон в х. Копанском и складируют. После этого измельчают деревья в опилки, которые затем можно применять для различных целей,- сообщает мэрия Краснодара.