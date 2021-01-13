В Ейском районе начали полноценно работать два новых сельских медучреждения. «Россети Кубань» протянула к ним электричество. На местах работали энергетики Ленинградского филиала компании. Они дали свет в кабинет врача общей практики и модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Моревка и хуторе Приазовка.Эти учреждения будут обслуживать порядка 2 000 человек.- Суммарная мощность новых объектов здравоохранения составила 60 кВ, - рассказали «КП» - Кубань» представители компании «Россети Кубань». - Надежное и бесперебойное энергоснабжение мобильных медицинских пунктов является вкладом энергетиков в формирование комфортной среды для сельских жителей. Переоценить значение кабинета врача в поселке невозможно, ведь расстояние до ближайшей больницы в райцентре измеряется километрами.В 2020 году энергетики Ленинградских электрических сетей уже провели свет в медпункты в Ленинградском, Кущевском, Староминском и Щербиновском районах Кубани.Медицинские пункты в Краснодарском крае появляются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». По ней построено 20 кабинетов врачей общей практики и 33 фельдшерско-акушерских пункта в 18 муниципальных образованиях.Также первичное звено здравоохранения усилено 21 передвижным медицинским комплексом для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек.