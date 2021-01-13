В Краснодарском крае сотрудники учреждений культуры продолжают обучаться. За прошлый год повысить свою квалификацию смогли более 1,5 тысяч человек. В этом году планируют отправить на курсы еще столько же специалистов.- 1427 специалистов будут обучаться на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Еще 260 сотрудников повысят квалификацию в Краснодарском музыкальном колледже имени Н.А. Римского-Корсакова, Новороссийском музыкальном колледже имени Д.Д. Шостаковича и Сочинском колледже искусств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.В регионе лекции проводятся по разным направлениям, в том числе в области музыкального, театрального, циркового искусства, библиотечного, музейного дела, хореографии и других сферах культуры. Программы рассчитаны на год, обучение специалистов продлиться до ноября.