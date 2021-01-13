В дни новогодних каникул жители и гости Краснодарского края потратили на отдых и развлечения в регионе более 340 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.На каникулах туристы заметно увеличили расходы на оплату проживания в гостиницах Кубани. Оборот в этом сегменте вырос более чем вдвое, количество транзакций – на 15%. Средний чек составил 8,9 тыс. рублей.Кроме того, жители и гости региона в праздничные дни активно тратили средства на оплату такси, железнодорожных и автобусных поездок, что позволило существенно увеличить оборот предприятий данного сегмента (48% год к году, до 54 млн рублей)Несмотря на ряд ограничений,выручка местных ресторанов и кафе выросла на 60%. Объем покупок в магазинах по продаже алкоголя вырос в 2,5 раза. Увеличились расходы туристов и жителей края на развлечения (втрое год к году, до 16 млн рублей). При этом число посетителей в театрах, кино, клубах и других развлекательных учреждениях региона выросло в 2,5 раза. Средний чек в данных заведениях составил около 2,5 тыс. рублей.В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей - снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны – закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. – Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование».